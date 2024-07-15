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Legacy.com: в Киеве нашли труп военного советника ВВС США

Американский военный из Госдепартамента США Ричард Кирлин был найден мертвым в Киеве. Некролог о нем опубликован на сайте онлайн-мемориала Legacy.

В Киеве нашли труп военного советника ВВС США
© globallookpress.com
«Ричард „Рич“ Гарри Кирлин, 57 лет, неожиданно скончался 24 июня 2024 года в Киеве, Украина», — сообщили на Legacy.com.

Также там представлена информация о его жизни и деятельности на службе.

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По данным некролога, Кирлин был военным советником ВВС США. Причина смерти не указана.

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