Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, проходящего по делу о мошенничестве крупного размера, перевели на домашний арест. После оглашения судом решения он поблагодарил всех за поддержку.

«Какие эмоции у солдата? Спасибо всем за поддержку!», — сказал Попов.



Его реакцию опубликовал telegram-канал Shot.

Суд изменил меру пресечения генерал-майору Попову

Попов обвиняется в продаже более 1700 тонн металла, предназначенных на строительство оборонительных укреплений в Запорожской области. По версии следствия, общая сумма ущерба составила больше 130 млн рублей. Ранее Попов обратился в СК России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за комментариев по его делу, передает RT.