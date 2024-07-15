Военный суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения генерал-майору Ивану Попову, он будет переведен из СИЗО под домашний арест. ТАСС

«Ходатайство следствия удовлетворить, меру пресечения установить до 11 октября», — сказала представитель суда. RT на русском

11 июля следователи в очередной раз обратились в суд с ходатайством о смягчении меры пресечения бывшему командующему 58-й армией. Ранее военный суд отказывался выпускать Попова из СИЗО, несмотря на просьбу следствия. В этот раз ходатайство удовлетворили. Lenta.ru