Запашный рассказал про акробата, который сорвался в цирке

Колумбийский акробат, который сорвался в цирке с высоты, хвастался тем, что выступал без страховки, рассказал в беседе с НСН директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, дрессировщик Эдгард Запашный. По его словам, на трюках без страховки делается реклама.

Дрессировщик объяснил, что этот артист приехал из Колумбии и за пару дней до падения давал интервью, в котором хвастался, что работает без страховки. Иностранцы сами решают, работать им со страховкой или без, в данном случае акробат принял решение отказаться от нее.

Он даже этим хвастался, это не была импровизация. Это была его «фишка», на этом делается реклама, и многие люди ходят в цирк как раз увидеть вот такую степень риска, — отметил Запашный.

Есть цирковые жанры, где страховка может мешать артистам, добавил дрессировщик. Например, воздушные гимнасты часто работают без нее и рассчитывают только на физическую подготовку, из-за чего нередко случаются травмы.

Если везде будет страховка, зритель скажет: «Так и я могу делать все, что угодно, если что упаду на надувной мат высотой восемь метров», — заключил директор цирка.

Ранее стало известно, что артист цирка, который упал с высоты во время представления в Ростове-на-Дону, скончался от полученных травм в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.