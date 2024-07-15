Появилась новая версия катастрофы Superjet 100 в Подмосковье

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) мог потерпеть крушение в Подмосковье из-за человеческого фактора. Об этом сообщил ТАСС.

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Новую возможную причину катастрофы агентству раскрыл источник. Иные подробности не уточняются.

Началась расшифровка черных ящиков разбившегося самолета SSJ-100

Поисковые работы на месте падения лайнера авиакомпании «Газпром Авиа» завершились. Криминалисты обнаружили провода и бортовую электронику, извлекли крупные обломки и вывезли их с места происшествия.

Воздушное судно рухнуло под Коломной днем 12 июля. Борт выполнял технический полет после ремонта на заводе в Луховицах, там прошли обыски на фоне инцидента. В числе возможных причин крушения называли отказ двигателя и некачественную сборку самолета.