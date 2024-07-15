СК: взрыв у жилого дома в Феодосии устроили по заданию спецслужб Украины

Подрыв мопеда в Феодосии летом 2023 года, в результате которого пострадали две женщины, устроили двое пособников спецслужб Украины. Они пытались убить местного жителя, общественника, активно поддерживающего проведение специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым.

Взрыв произошел 12 июля около 19:00 мск во дворе жилого по адресу: ул. Земская, 18. В соцсетях уточнялось, что инцидент произошел во дворе дома, где живет крымский общественник Александр Талипов. Тогда сообщалось о ранении двух проходящих мимо женщин в возрасте 61 и 85 лет. Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 30, п. "а", "е", ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).

"Установлено, что с декабря 2022-го по июнь 2023 года украинские спецслужбы через мессенджер склонили жителя Феодосии к сотрудничеству. Чтобы проверить кандидата, кураторы предложили ему поджечь любой автомобиль с символикой буквы Z, что и было совершено ночью 22 февраля 2023 года. Основным заданием стало устранение общественного деятеля, который оказывает помощь участникам СВО, за что кураторы пообещали 1 млн рублей", - говорится в сообщении.



В СК уточнили, что вместе со вторым фигурантом житель Феодосии совершил две попытки подрыва: при первой, совершенной подельниками в июне 2023 года, дистанционно управляемое устройство не сработало. Однако в результате повторного покушения вечером 12 июля во дворе дома произошел взрыв установленного в кофр мопеда устройства, в результате чего три проходившие мимо женщины получили различные травмы.

По данным регионального управления СК, в ходе обысков, проведенных по местам жительства и работы задержанных, были изъяты оружие, предметы, используемые для создания взрывных устройств, взрывчатые вещества, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из Службы безопасности Украины.

"Оба фигуранта уголовного дела свою вину признали в полном объеме, дав исчерпывающие показания", - пояснили в управлении. Как сообщается в Telegram-канале прокуратуры Республики Крым, уголовное дело направлено на рассмотрение в Феодосийский городской суд.