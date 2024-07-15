Разыскиваемого Интерполом россиянина задержали на украинском судне

Береговая охрана Антальи задержала гражданина России, разыскиваемого в РФ по делу о взятке, сообщает TRT Haber. По данным издания, 58-летнего мужчину задержали по запросу Интерпола.

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По информации TRT Haber, турецкую полицию уведомили, что разыскиваемый человек собирается скрыться, покинув Турцию морским путем. Его задержали на яхте под украинским флагом.

TRT Haber отмечает, что вместе с 58-летним мужчиной были задержаны его сын, а также еще два человека - граждане Азербайджана и Украины. Сына разыскиваемого мужчины передали в иммиграционное управление, так как срок его вида на жительство в Турции истек. Двух других задержанных отпустили.

При обыске на лодке были изъяты семь тысяч евро (около 670 тысяч рублей), пять тысяч долларов (примерно 440 тысяч долларов), турецкое удостоверение личности, российский паспорт, четыре мобильных телефона, ноутбук и планшет.

По данным TRT Haber, разыскиваемый мужчина стал гражданином Турции в 2021 году, но был лишен гражданства в 2023-м на основании ордера на арест, выданного российскими судебными органами.

Ранее в Таиланде был задержан 32-летний россиянин, разыскиваемый Интерполом. Сообщалось, что с 2008-го по 2023 год этот человек состоял в преступной группировке, занимавшейся нелегальными денежными операциями в Москве.