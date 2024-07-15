Полиция в Москве изъяла из оборота более миллиона пачек контрафактных сигарет

В Москве полицейские изъяли из оборота более одного миллиона пачек контрафактных сигарет. Об этом со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк сообщает агентство «Москва».

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Задержан житель города, подозреваемый в незаконном изготовлении и сбыте табачных изделий. По предварительной информации, он вел бизнес на территории деревни Шишкино Московской области.

В ходе обысков в производственном помещении найдены табак, фильтры для сигарет, более миллиона пачек продукции и упаковочные материалы. Причиненный правообладателям торговых марок ущерб составил более одного миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»). Устанавливаются личности всех соучастников преступления.

Ранее жителя Подмосковья задержали за печать газеты нежелательной организации.