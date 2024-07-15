Жители приморского села застрелили медведя на пороге своего дома

Жители села Дальний Кут Красноармейского района Приморского края застрелили белогрудого медведя прямо на крыльце своего дома, сообщили в KP.RU. Зверь забрался в жилой двор, съел собаку и попытался проникнуть в дом.

Каким-то чудом семья, проживающая в доме, успела закрыть дверь на крючок, не дав хищнику проникнуть в дом. Возможно, зверь был болен. Вряд ли сильного медведя остановила бы дверь на хлипком крючке. Косолапый умер прямо на крыльце дома рядом с убитой собакой, — отметили в издании.



Каким способом был убит медведь, сейчас проверяют в Охотнадзоре. Материалы трупа животного уже отправлены на диагностику бешенства, рассказали в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Причины агрессии зверя уточняются. Попытка проникновения в дом — нетипичное поведение для медведя, отмечает издание.



Ранее медведь сбежал из вольера и растерзал известную дрессировщицу Алену Маслянову в поселке Парголово под Санкт-Петербургом. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи, а зверь был застрелен прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции.