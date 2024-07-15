Бывшего лидера ОПГ задержали за попытку отнять ритуальный бизнес

В Ленинградской области полиция задержала бывшего лидера организованной преступной группировки (ОПГ) за попытку отнять ритуальный бизнес. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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В отношении него следователи возбудили уголовное дело. Мужчину отправили под стражу. Следователи выяснили, что ранее он входил в состав ОПГ, был осужден и в 2022 году вышел на свободу. В рамках этого дела задержали еще двоих его сообщников.

27 апреля в полицию обратился директор агентства ритуальных услуг из-за нападения на него и его бизнес-партнера. Мужчина рассказал, что пять человек избили его и второго пострадавшего, а после этого несколько раз выстрелили над ухом из травматического пистолета. Все это время нападавшие предлагали покровительство в обмен на возможность контролировать бизнес.

Ранее в Москве суд вынес приговор заказчику расправы над вдовой члена Ореховской ОПГ Ириной Зироян и исполнителю преступления, совершенного в 2012 году.