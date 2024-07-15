Что грозит расстрелявшему сослуживцев под Белгородом

Российскому военному, задержанному по подозрению в убийстве сослуживцев под Белгородом, может грозить пожизненное лишение свободы, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. Эксперт подчеркнул, что обвинение может быть предъявлено по нескольким статьям. Среди них, по его словам, убийство двух или более лиц, покушение на убийство и дезертирство с оружием.

Предположительно, обвинение может включать пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), статью 30 в совокупности со статьей 105 УК РФ (покушение на убийство) и статью 338 ч. 2 УК РФ (дезертирство с оружием). Совокупность этих преступлений предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, — пояснил Русяев.



Он добавил, что окончательный приговор будет зависеть от множества факторов. По его словам, следует дождаться окончания следственных действий и рассмотрения дела в суде.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Белгородской области задержали расстрелявшего сослуживцев российского военнослужащего. По некоторой информации, подозреваемым оказался 29-летний уроженец Чувашии. Минобороны России эту информацию не комментировало. Согласно предварительным данным, вечером 11 июля он открыл стрельбу в пункте военной дислокации, двое военных погибли.