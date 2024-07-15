Мать найденного в чемодане ребенка озвучила причину убийства

Жительница Перми, убившая своего сына, планировала покончить с собой из-за долгов и считала, что мальчик не должен «остаться один». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) РФ.

Ранее 34-летней жительнице Перми предъявили обвинение в убийстве ее девятилетнего сына. По данным следователей, женщина спрятала тело ребенка в чемодан и отнесла его к мусорным контейнерам, чтобы скрыть следы преступления.

Сообщалось, что во время первого допроса женщина не сознавалась в совершении преступления. В понедельник, 15 июля, в СК уточнили, что на очередном допросе она полностью признала вину.