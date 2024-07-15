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В России участник СВО выстрелил в детей из-за громкой музыки

В хуторе Угольский Волгоградской области 48-летний участник специальной военной операции (СВО) выстрелил в детей из-за громкой музыки. Об инциденте стало известно региональному порталу V1.ru.

Участник СВО выстрелил в детей из-за громкой музыки
© globallookpress.com

По данным издания, все произошло 12 июля. Один из несовершеннолетних россиян получил ранение.

Местные жители пояснили, что школьники вечером гуляли по хутору с музыкальной колонкой. Они проходили мимо дома, где с товарищами отдыхал военнослужащий.

«В какой-то момент взрослые вышли на улицу, дети насторожились и выключили музыку. После этого одна из девочек в компании услышала звук перезарядки ружья, и дети побежали прочь», — поделились свидетели.

Один из мальчиков посмотрел на ногу, увидел кровь, позвонил матери. Она вызвала бригаду врачей, и ребенка увезли в больницу. У него диагностировали сквозное пулевое ранение.

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Обидчика школьников удалось задержать. Глава Отрожкинского сельского поселения Галина Коновалова рассказала, что боец вернулся с фронта в регион в связи с отпуском по ранению.

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