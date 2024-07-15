Обвиняемая в убийстве сына женщина арестована на два месяца

Мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, 34-летнюю Ирину Шатову арестовали до 12 сентября. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд, передает РИА Новости. Об этом ходатайствовала сторона обвинения.

Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 30 суток, до 12 сентября, — объявила судья.



Ранее женщина призналась, что пошла на преступление из-за достававших ее в последнее время коллекторов. Еще при задержании она призналась, что находится в сложной жизненной ситуации. По некоторым данным, Шатова планировала покончить с собой после убийства сына, но в итоге она так и не решилась на самоубийство. После преступления она пряталась на чердаке гостиницы «Жемчужина».

Как пишет Ural Mash, женщина занималась трейдингом, но налоги от прибыли не платила. В итоге Шатова задолжала порядка 50 млн рублей.

Шатова расправилась с ребенком и в ночь на 12 июля вынесла его тело на одну из городских мусорок. Ребенка в ту же ночь обнаружили бездомные, которые разбирали мусор в контейнере. Они и вызвали на место полицию. Женщину выследили по камерам видеонаблюдения. Сначала в ходе допроса вину в совершении убийства она отрицала.