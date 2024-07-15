Подмосковный муниципальный депутат попался на взятках

Против муниципального депутата городского округа Люберцы Московской области, члена партии «Единая Россия» Алексея Орлова возбуждено уголовное дело о коррупции, сообщает Telegram-канал подмосковного главка СК РФ.

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«Возбуждено уголовное дело о получении взяток в отношении депутата совета депутатов муниципального образования городского округа Люберцы, который по совместительству является директором МУ «Парк культуры и отдыха» (ч. 3 ст. 290 УК РФ - 1 эпизод, пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ- 2 эпизода)», - уточняет пресс-служба регионального СК.



По данным следствия, с 2021 года подозреваемый получал от областных предпринимателей деньги в размере от 14 до 100 тысяч рублей за размещение в ПКиО Люберец нестационарных торговых объектов. Дважды ему помогала в этом завсектором муниципального учреждения, которой также инкриминируется коррупционная статья УК.

Сейчас следователи работают над выявлением всех фактов преступной деятельности фигуранта, в скором времени суд изберет ему необходимую меру пресечения в виде заключения под стражу.