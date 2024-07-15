Бывшему московскому депутату вынесли приговор по делу о фейках про ВС РФ

Бывшего главу Красносельского муниципального округа Москвы Елену Котеночкину заочно приговорили к 7 годам 6 месяцам колонии общего режима по делу о фейках про Вооруженные силы России. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

© Соцсети

"Приговором Мещанского районного суда... Котеночкина Елена Александровна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "б", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ", — говорится в сообщении.



Отмечается, что срок начнут отсчитывать с момента задержания бывшего муниципального депутата.

В 2022 году Котеночкину попросили заочно арестовать и объявили в международный розыск. К этому моменту она покинула Россию.

В июле 2022 года другого депутата столичного муниципального округа Красносельский Алексея Горинова приговорили к 7 годам колонии по делу о фейках про ВС РФ.