Навальная* обжаловала заочный арест по делу об экстремизме

Юлия Навальная*(внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ) обжаловала решение суда об избрании ей заочного ареста по делу об участии в экстремистской организации. Об этом сказано на сайте Басманного суда Москвы.

"Решение избрать Навальной меру пресечения в виде заочного ареста обжаловано", - сказано на сайте суда.



Жалобу позднее рассмотрит Мосгорсуд.

Вдове Алексея Навального предъявлено обвинение в участии в деятельности признанной в РФ экстремистской организации ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией) по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ. 9 июля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал и объявил ее в розыск, а 11 июля Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.

Ранее за участие в деятельности ФБК были арестованы журналист и фотограф издания Sota* (признано в РФ иноагентом) Артем Кригер и Антонина Фаворская (Кравцова). Такое же обвинение предъявлено и трем бывшим адвокатам Навального: Вадиму Кобзеву, Алексею Липцеру и Игорю Сергунину.