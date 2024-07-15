Следственный комитет обнародовал кадры допроса жительницы Перми, которая убила своего сына, а тело оставила в чемодане на мусорке. Об этом стало известно в понедельник, 15 июля.

12 июля в Перми бездомный нашел в мусорном баке чемодан. Внутри оказалось тело ребенка с порезами и со следами удушья на шее.

Позже стало известно, что школьник, тело которого обнаружили в чемодане на мусорке в Перми, находился на домашнем обучении. Обвиняемая в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, оказалась дочерью подполковника МВД. По словам соседей, женщина стала жить в квартире родителей два–три года назад.

13 июля Следственный комитет опубликовал кадры с задержанием пермячки. На них видно, как ее ведут по коридору без наручников. В кабинете женщина сосредоточенно слушает вопросы следователя.