Стало известно о погибших при взрыве газовых баллонов в Чечне

Пять человек погибли, 26 пострадали в результате взрыва газовых баллонов на стройке в Чечне. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

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По данным канала, взрыв произошел в селе Башин-Калин Итум-Калинского района. Пострадавших везут в медицинские учреждения. Часть людей доставляют в Шатойскую больницу — там осматривают тех, кто получил легкие и средние травмы. Пациентов в тяжелом состоянии эвакуируют в Грозный.

Разбор завалов на месте аварии продолжается.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в экстренных службах, 15 человек доставили в больницу в Шатое. По предварительным данным, они находятся в состоянии средней тяжести. Еще 6 пострадавших в тяжелом состоянии везут в Грозный. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.