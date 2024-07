Журналистку Гессен заочно приговорили к восьми годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима журналистку Марию Гессен по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Гессен признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение ложной информации о деятельности ВС РФ по мотивам политической ненависти). Причиной стали выказывания журналистки по поводу ситуации на Украине. Срок наказания Гессен будет исчисляться с момента ее задержания на территории РФ либо экстрадиции. Также на четыре года ей запретили заниматься деятельностью, которая связана с администрированием интернет-ресурсов.

Напомним, что Гессен с 2013 года живет в США, где сотрудничает с изданиями The New York Times и The Washington Post. В декабре 2023 года МВД России объявило ее в розыск. Как сообщает ТАСС, уголовное дело возбудили из-за ее слов о событиях в украинском городе Буча, которые она произнесла в интервью журналисту Юрию Дудю*. (Дудь Ю. А. признан в России иностранным агентом).

