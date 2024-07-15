Журналистку Гессен заочно приговорили к восьми годам колонии

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналистку Марию Гессен по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Гессен М. А. виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФпо мотивам политической ненависти) и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы заочно", - сказали в пресс-службе. Решение суда вступит в силу после задержания Гессен в РФ или ее экстрадиции на российскую территорию.



Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, причиной уголовного дела стал видеоролик на YouTube, размещенный на канале "Вдудь". Он называется "Маша Гессен - стыдные вопросы про Америку/Masha Gessen - simple questions about America", в котором блогер Юрий Дудь (признан иноагентом) берет интервью у журналистки. В статье она сообщает недостоверную информацию о якобы имевших место преступлениях военнослужащих российской армии в Буче Киевской области.

Гессен - бывший директор русской службы "Радио Свобода" (признано СМИ-иноагентом), а также бывший редактор и директор журнала и издательства "Вокруг света", известна как активистка ЛГБТ-движения* (признано экстремистским).