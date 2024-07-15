Появилось видео взрыва при ударе беспилотника ВСУ по машине с россиянами

В сети появилось видео с моментом удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине с людьми в поселке Октябрьский Белгородской области. Запись опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах видно, как дрон резко снижается и летит в сторону припаркованного автомобиля, из которого выходит мужчина. Россиянин замечает беспилотник и за мгновение до взрыва успевает отойти на пару метров, однако его отбрасывает в сторону взрывной волной.

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Об атаке украинского дрона на машину с людьми утром 15 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, один из находившихся внутри мужчин получил осколочные ранения правого предплечья и головы, второй — баротравму. Пострадавших доставили в больницу.