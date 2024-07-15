В Крыму у подножья Карадагского заповедника начался пожар
В посёлке Коктебель у подножья Карадагского заповедника разгорается пожар.
Об этом сообщили в Управление городского хозяйства и природопользования администрации Феодосии.
«Разгорается пожар у Карадагского заповедника. Городские службы и МЧС принимают меры к тушению», — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС Краснодарского края заявили, что все очаги пожаров на территории турбаз в регионе потушены.
В результате пожара под Новороссийском 38 построек получили повреждения.