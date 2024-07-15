В ФСБ сообщили о задержании агентов Украины в Запорожской области

В ФСБ сообщили, что в Запорожской области задержали двух граждан Украины, подозреваемых в шпионаже. Об этом пишет РИА Новости.

Сотрудники ведомства установили, что двое жителей региона по заданию представителя Вооруженных сил Украины передавали сведения о расположении подразделений Вооруженных сил РФ. Информацию использовали для нанесения по объектам ударов ракетами и бомбами.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье "Шпионаж". Задержанным грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

До этого Самарский областной суд вынес приговор жителю Кинельского района Георгию Камлашу по делу о государственной измене. Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 13 лет. Отбывать наказание Камлаш будет в колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Кроме того, фигуранту предстоит выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Незадолго до этого в Херсонской области вынесли приговор 54-летнему украинцу, который занимался шпионажем в пользу Киева.