В Аликанте испанец застрелил свою жену из России и покончил с собой

Испанец, предположительно, убил с помощью огнестрельного оружия свою супругу в пиренейском королевстве, а затем покончил жизнь самоубийством. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили источники в полиции.

По их информации, "предполагается, что это произошло именно таким образом, но еще ведется расследование". Инцидент случился в Аликанте (автономное сообщество Валенсия). Убитая является гражданкой России, подозреваемый - испанец.

Как уточнило агентство EFE, национальная полиция расследует произошедшее как "гендерное насилие".