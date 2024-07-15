Задержан расстрелявший сослуживцев военнослужащий

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Белгородской области задержали контрактника, который убил сослуживцев и сбежал из воинской части. Ранее сообщалось, что он мог скрыться на Украине.

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В прошлую пятницу, 12 июля, СМИ сообщили о военном, который убил двоих сослуживцев и ранил одного в Белгородской области. Отмечалось, что он - уроженец Чебоксар 1995 года рождения. Мотивом военного называли бытовой конфликт.

По данным SHOT, военного обнаружили в Грайворонском районе области, в доме, который ранее обстреляли ВСУ. Он не оказал сопротивление при задержании, отмечает Telegram-канал.