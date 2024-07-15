Школьник нашел труп на территории завода в Новосибирске

Школьник прогулялся на бывшей территории завода «Сибсельмаш» в Ленинском районе Новосибирска и нашел труп. Об этом Следственного комитета России.

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По данным издания, все произошло 14 июля. Несовершеннолетний заметил висящего на дереве мужчину, который не подавал признаков жизни. Мальчик позвонил родителям, а те вызвали полицейских и бригаду медиков.

Новосибирские следователи осмотрели место происшествия и начали устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ дети несколько часов играли на площадке рядом с трупом. Выяснилось, что мужчине стало плохо на лавочке, но очевидцы не сразу догадались, в чем дело.

Прибывшие врачи не смогли реанимировать горожанина. По факту инцидента проводилась проверка.