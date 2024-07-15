На юге Армении произошло землетрясение магнитудой 3,5

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на юге Армении в Сюникской области. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД республики.
"5 июля в 10:52 по местному времени территориальная служба сейсмической защиты МВД в 14 км к северу от города Каджаран зарегистрировала землетрясение магнитудой 3,5", - говорится в сообщении.
Отмечается, что очаг залегал на глубине 10 км.
Подземные толчки интенсивностью 4 балла ощутили жители городов Агарак, Мегри (там расположен пограничный отряд ФСБ РФ), Каджаран и Капан Сюникской области.