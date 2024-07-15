Началась расшифровка черных ящиков разбившегося самолета SSJ-100

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке черных ящиков самолета Sukhoi Superjet-100, разбившегося в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиационных кругах.

"Работа с записью с бортовых самописцев "Суперджета" началась в спецлаборатории", — сказал собеседник агентства.



Он отметил, что запись обоих самописцев — речевого и параметрического — длится чуть более 4 минут.

Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе деревень Апраксино и Малое Карасево под Коломной. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю.

Позже стало известно, что "Суперджет" выполнял тренировочный полет. Внутри находились трое членов экипажа — штурман и двое пилотов. Никого из них спасти не удалось.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. К вечеру на месте трагедии обнаружили черные ящики, или бортовые самописцы, расшифровка которых должна помочь установить причины ЧП.