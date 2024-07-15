Духовная делегация Татарстана попала под обстрел в зоне СВО

Духовная делегация Татарстана попала под обстрел в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) региона.

Делегацию возглавил муфтий Камиль Самигуллин, в ее состав вошли также имам-мухтасиб Ютазинского района Марат Марданшин, сотрудник отдела Казанской епархии по взаимодействию с ВС протоиерей Андрей Зиньков. Религиозные деятели посетили Луганск и Донецк, мечети этих городов, российских военных близ мест скопления войск и техники.

Как отметили в ДУМ, на всем пути передвижения были зафиксированы удары снарядами и беспилотниками ВСУ, а также «операция по обстрелу делегации». Несмотря на это, делегаты добрались до трех военных частей, «провели в них встречи с солдатами из республики и других регионов России, пообщались с ними, ответили на их вопросы, рассказали проповеди, поддержали морально».

Ранее в Донецкой Народной Республике три человека пострадали из-за обстрелов со стороны Украины, напоминает RT.