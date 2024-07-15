В Петербурге мужчина ударил человека битой во время похода в ирландский паб

Вечер в ирландском пабе закончился для жителя Петербурга в больнице. Об этом сообщает 78.ru. Инцидент произошел на шоссе Революции. По данным источника, пострадавший раньше не видел мужчину и познакомился с ним в заведении. Вместе они выпивали, но в какой-то момент между посетителями возник конфликт, переросший в драку на улице. Во время потасовки один из участников достал биту и ударил оппонента. В результате гостя паба госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, кровоизлиянием и гематомами. Мужчину поместили в реанимацию. Второго участника конфликта задержали, в отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранта поместили в изолятор. До этого в Калининграде подростки жестоко избили 15-летнего молодого человека. Вместе с ним компания выпивала на Пелавском озере, но в какой-то момент сверстники накинулись на юношу.

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