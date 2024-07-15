Горят турбазы, машины, деревья: что известно о пожаре под Новороссийском к этому часу

В ходе пожара в районе Абрау-Дюрсо, распространившийся более чем на 60 га, пострадали 68 построек на базах отдыха, к тушению огня привлечен еще один вертолет. Что происходит в Краснодарском крае, разбирался «Рамблер».

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Что произошло?

Пожар начался утром 14 июля. В районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая волна». Позже его потушили, но лес продолжил гореть.

Из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться. В Новороссийске был введен режим ЧС. Мэр города Андрей Кравченко попросил добровольцев о помощи в своем Telegram-канале.

«Огонь распространяется вверх по хребту, тушение осложняется сильными порывами ветра с резкими изменениями направления. (…) Нужна помощь добровольцев! Для подвоза воды в гору, необходимы квадроциклы и мотоциклы класса эндуро», - написал он.



К вечеру огонь перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат», откуда людей заблаговременно эвакуировали. При этом существует риск распространения огня в сторону хутора Дюрсо. В этом случае возможна масштабная эвакуация.

«Весь вчерашний день и ночь получал сводки о ситуации в урочище Сухая Щель под Новороссийском. Там больше 300 человек боролись и продолжают бороться с ландшафтным пожаром в лесном массиве. Из-за угрозы с баз отдыха своевременно вывезены в пункты временного размещения отдыхающие, оповещены о возможной эвакуации местные жители», - написал сегодня в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.



По его словам, к 8 утра 15 июля огнем охвачено 62 гектара. В тушении принимают участие сотрудники МЧС, спасатели, казаки и волонтеры, на месте развернут оперативный штаб.

Тушение пожара и пострадавшие

Все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае потушены, от огня пострадали 68 построек, сообщила сегодня пресс-служба МЧС Краснодарского края.

«Дополнительно к тушению привлечен еще один вертолет Ка-32 МЧС России. На месте продолжают работать более 320 специалистов, 84 единицы техники, также два вертолета и самолет Ил-76 МЧС России»,- пояснили в ведомстве.



Губернатор Краснодарского края уточнил, что авиация уже сделала 33 сброса воды. К тушению пожара под Новороссийском приступили еще 50 специалистов и семь единиц техники, сообщил глава города Андрей Кравченко.

В результате пожара под Новороссийском за помощью в городскую больницу №1 обратились два человека, но от госпитализации они отказались. Об этом со ссылкой на оперштаб Краснодарского края пишет ТАСС.

«В пункте временного размещения сейчас остается 17 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой»,- пояснили в оперштабе, уточнив, что огонь повредил 60 построек на базе отдыха «Романтик», еще восемь построек и пять машин пострадали на территории базы отдыха «Голубая волна».



Ожоги второй степени получил один из охранников базы отдыха, но отказался от госпитализации. При этом поздним вечером 14 июля служебный автомобиль объезжал улицы хутора Дюрсо, предупреждая жителей о возможной эвакуации, уточнил «Царьград».

Местные жители призвали ограничить использование фейерверков и жарку шашлыка

Жители региона в пабликах и соцсетях призвали «потерпеть и не запускать фейерверки, салюты и прочие огнеопасные развлечения», а также ввести ограничение на приготовления мяса на открытом огне. Их слова приводит «Царьград».

«У меня есть предложение - в связи с крайней пожароопасностью, сильным ветром, обратиться к населению и гостям района потерпеть и не запускать фейерверки, салюты и прочие огнеопасные развлечения. Весь край горит. Страшно очень», - написал один из жителей региона.



Также местные жители потребовали от Минприроды обратить внимание на то, что «леса завалены сухими ветками» и посетовали, что пожары в лесном массиве возникают ежегодно.

«Мы скоро вообще все леса и заповедники (от Анапы до Новороссийска как минимум) потеряем», - считают они.



МВД России сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 261 УК России (уничтожение/повреждение лесных насаждений) в связи с пожаром. Полиция расследует обстоятельства и причины произошедшего.