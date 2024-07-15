Обвиняемая в убийстве своего девятилетнего сына полностью признала вину в совершенном преступлении, сообщают в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. 34-летнаяя женщина расправилась с ребенком и в ночь с 11 на 12 июля вынесла его на одну из городских мусорок.

В ходе очередного допроса обвиняемая в убийстве своего девятилетнего сына полностью признала вину в совершенном ею преступлении, — сообщили в Следкоме.



Ребенка в ту же ночь обнаружили бездомные, которые разбирали мусор в контейнере. Они и вызвали на место полицию. Женщину выследили по камерам видеонаблюдения. Сначала в ходе допроса вину в совершении убийства обвиняемая не признала. Она утверждала, что находится в тяжелой жизненной ситуации.

Соседи рассказали, что подозреваемая выросла в семье сотрудника МВД. По их словам, ее отец был подполковником и всю жизнь проработал в местной ГАИ. При этом родителей подозреваемой описывают как «очень воспитанных и приличных людей».

Отмечалось, что ребенок был одет в чистую домашнюю пижаму, и из-за этого выдвинуто предположение, что убийство было совершено дома, а труп потом принесли на помойку.