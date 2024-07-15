Опубликовано видео драки и стрельбы с участием мигрантов в Люберцах

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании массовой драки в деревне Марусино подмосковных Люберец. В соцсетях появились кадры разборок, произошедших на парковке у торгового центра. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В одном из Telegram-каналов размещено видео массовой драки со стрельбой на территории торгового центра в деревне Марусино городского округа Люберцы Московской области. Сообщается, что группа лиц неславянской внешности проявила агрессию в отношении другой компании, а один из нападавших выстрелил молодому человеку в лицо из пневматического пистолета, — рассказали в СКР.



В Подмосковье в торговом центре произошла стрельба

Ранее сообщалось, что 35-летнюю сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали трое мигрантов. В день нападения девушка поздно возвращалась с работы и решила отдохнуть на лавочке у телецентра «Останкино». Именно там на нее и напали злоумышленники. Упав рядом с кустами, девушка увидела двух мужчин. Они закрыли ей рот и надругались. Потерпевшей удалось убежать, после чего она вызвала полицию. Всех подозреваемых удалось задержать в течение нескольких часов, в их поисках принимал участие и глава районного отдела полиции.