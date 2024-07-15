В Подмосковье в торговом центре произошла стрельба

Массовая драка со стрельбой произошла между двумя компаниями в торговом центре в деревне Марусино, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

"В одном из Telegram-каналов размещено видео массовой драки со стрельбой на территории торгового центра в деревне Марусино городского округа Люберцы Московской области. Сообщается, что группа лиц неславянской внешности проявила агрессию в отношении другой компании, а один из нападавших выстрелил молодому человеку в лицо из пневматического пистолета", - сказали в пресс-службе.



В СК добавили, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

"Глава Следственного комитета дал поручение и. о. руководителя ГСК СК России по Московской области Яковлеву Я. А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - добавили в ведомстве.



Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.