В Москве пять рожениц на последних сроках застряли в лифте

Пять рожениц на последних сроках застряли в лифте роддома на улице Ленской на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как выяснило издание, утром в понедельник, 15 июля, женщины поехали рожать на третий этаж родильного дома ГКБ имени Ерамишанцева. Их сопровождала медсестра.

Внезапно лифт уехал на минус первый этаж и встал. Прямо там у одной женщины начались схватки. С ремонтными службами связаться не удавалось, будущие мамы начали паниковать.

У одной из пациенток была связь, и она смогла дозвониться до мужа. Тот вызвал спасателей. Женщины провели в запертом лифте около часа.

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