В Омске иностранец собирал деньги на оружие для террористов

В Омске суд отправил под стражу мужчину, собиравшего деньги на оружие для боевиков запрещенной террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления ФСБ по региону Ирину Руснак.

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По оперативным данным, вместе с пособником выходец из страны Центрально-Азиатского региона связался с эмиссаром террористов, находящимся в международном розыске. Позже они начали собирать деньги на оружие для членов организации. Помимо этого, они изучали, как изготавливать взрывные устройства.

"В дальнейшем они планировали выехать из России и вступить в ряды исламских террористов", – поделилась Руснак.



Оба мужчины были задержаны. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с терроризмом. Иностранца, проживавшего в Омске, арестовали.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.