В Петербурге в метро на рельсы упал человек

В метро Петербурга под колесами поезда оказался человек
В Петербурге увеличился интервал движения на красной ветке из-за падения человека на рельсы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Состав остановили на станции «Площадь Ленина».
«Всех спешащих на работу попросили выйти из вагонов», – сообщается в публикации.
Из-за сложившейся ситуации пассажирам пришлось дольше обычного ждать поезда на отрезках пути от «Проспекта Ветеранов» до «Нарвской» и от «Площади Ленина» до «Девяткино».
Как сообщает 78.ru, человека уже достали из-под колес, он жив. Получил ли он какие-либо травмы, не сообщается.
На данный момент поезда ходят в соответствии с графиком.
Менее чем неделю назад подобный инцидент произошел на красной ветке, на станции метро «Выборгская» в Петербурге. При каких обстоятельствах петербурженка упала на рельсы, неизвестно.
Специалисты метрополитена оперативно достали ее. По словам очевидцев, пассажирка выжила, но получила травму руки.