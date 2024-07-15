Атаковавший Орловскую область беспилотник упал на территории нефтебазы

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который обезвредили в Орловской области, рухнул на территории нефтебазы и нанес одному из резервуаров незначительные повреждения. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

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Как рассказал первый заместитель губернатора области Владимир Ивановский, средства радиоэлектронной борьбы перехватили украинский дрон в 5:11 мск. Он рухнул на нефтебазу компании "Черное золото" в Малой Саханке. В результате оказался поврежден резервуар для хранения нефти емкостью 1 тыс. кубометров.

Отмечается, что в ходе случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работали спасатели, полицейские, сотрудники Следственного комитета и ФСБ.

По данным Минобороны РФ, всего утром 15 июля над Россией сбили шесть беспилотников, один — над Орловской, два — над Брянской областью и еще три — в Курской области.