Полицейский видел снайпера за несколько минут до покушения на бывшего президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. Об этом пишет газета New York Post.

По данным корреспондента, стрелок был на крыше заводского здания и сначала его заметили участники мероприятия и сообщили о нем полицейским. Офицер поднялся по лестнице и столкнулся с Томасом Мэтью Круксом. Тот направил на него винтовку, и полицейский начал спускаться обратно. Через несколько минут Крукс открыл стрельбу по Трампу и толпе, успев ранить и самого экс-президента, и несколько зрителей.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

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Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.