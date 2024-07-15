Акробат вниз головой сорвался с высоты на цирковом представлении в Ростове

Акробат сорвался с каната во время циркового представления в Ростове-на-Дону, сообщает РЕН ТВ. По словам очевидцев, он пытался проехать на велосипеде по узкой полосе в нескольких метрах над сценой, но потерял равновесие и упал вниз головой. О его состоянии на данный момент ничего неизвестно.

Циркач ездил на канате на велосипеде, потом упал шеей на асфальт. К нему сразу подбежали сотрудники цирка и унесли за ширму, — рассказал один из зрителей.



Другой очевидец рассказал, что мужчина не шевелился после падения, на сцене виднелись пятна крови. Дети, присутствующие на выступлении, расплакались.

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