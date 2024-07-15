В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в нападении на 17-летнего подростка

В Санкт-Петербурге задержали 22-летнего уроженца Дагестана и 19-летнего местного жителя, напавшего на 17-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в полиции города.

По данным ведомства, 12 июля к правоохранителям обратился отец потерпевшего. Он рассказал, что в поселке Шушары у его сына отобрали наручные часы. Кроме того, в подростка стреляли.

Выяснилось, что около дома на Ростовской улице школьник сел в машину фигурантов. Под предлогом возврата долга в пять тысяч рублей они отобрали у него часы за 50 тысяч рублей.

Подозреваемые высадили подростка на Ям-Ижорском шоссе, угрожали дубинками и выстрелили в него из пневматического пистолета. Затем пострадавшего вернули на Ростовсткую улицу.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 162 («Разбой») У РФ.

Ранее стало известно, что в Приморье арестовали мужчин, устроивших стрельбу около ночного клуба Pazzle.