В доме стрелявшего в Трампа нашли подозрительное устройство

Еще одно «подозрительное устройство» найдено в доме Томаса Мэтью Крукса, который подозревается в стрельбе в бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Газета получила данную информацию от ФБР США. Другие подробности не приводятся.

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Ранее стало известно, что в доме подозреваемого были найдены материалы для изготовления взрывчатки, а в автомобиле Крукса были обнаружены сами взрывные устройства.

Покушение на Трампа произошло 13 июля на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо. По словам политика, он потерял много крови.