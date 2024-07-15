В Львове после удара молнии начались проблемы со светом

Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что существует угроза дальнейшего распространения лесного пожара под Новороссийском, в ночь на 15 мая он двигался в сторону хутора Дюрсо.

Там отметили, что если не удастся локализовать пламя, не исключена эвакуация населения. Местных жителей предупреждают об этом при помощи громкоговорителей.

«Сильный ветер осложняет ситуацию в лесном массиве под Новороссийском. Пламя движется в сторону Дюрсо. Людей просят заранее приготовить вещи на случай эвакуации», — добавили в оперштабе.



Ранее из-за распространившегося огня туристы на машинах оказались заблокированы на пляже возле Абрау-Дюрсо.

Из зоны лесного пожара в Краснодарском крае уже эвакуировали сотни человек, включая детей.