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Осужденного за мошенничество президента «ФСБ» отпустили на месяц раньше срока

Осужденный за мошенничество президент «Фонда содействия безопасности» («ФСБ») вышел на свободу на месяц раньше срока. Московский суд освободил Андрея Першина условно-досрочно, «Коммерсантъ».

Осужденного за мошенничество президента «ФСБ» отпустили на месяц раньше срока
© ТАСС

Фигурант был осужден на пять лет колонии полтора года назад, его обвиняли в мошенничестве на сумму 24 миллиона рублей. С учетом времени, проведенного в СИЗО, срок он отбыл практически полностью.

Отмечается, что Першин не был отправлен в колонию и содержался в столичном изоляторе №5 «Водник». Против ходатайства об УДО не возражала администрация учреждения. Преображенский суд Москвы принял решение освободить осужденного.

Бывшего сотрудника спецслужб и президента фонда с созвучной аббревиатурой арестовали в марте 2021 года. По данным следствия, бывший сотрудник госбезопасности пытался получить от предпринимателя 24 миллиона рублей за решение проблем, возникших из-за несуществующего уголовного преследования.

Происшествия
Андрей Першин
Коммерсант
ФСБ