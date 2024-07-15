Мошенники звонят россиянам под видом коммунальных служб

В России существенно увеличилось число телефонных звонков, совершаемых мошенниками от имени коммунальных служб. Об этом сообщает газета "Известия".

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Злоумышленники используют в качестве предлогов поверку электросчетчиков, перерасчет коммунальных платежей или скидки на жилищно-коммунальные услуги в честь юбилея. Преступники применяют методы социальной инженерии и выманивают код из смс-сообщений для доступа к аккаунту потерпевших на "Госуслугах", а затем берут от их имени кредиты и выводят деньги.

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Правоохранительные органы уже возбудили по таким фактам десятки уголовных дел. Мошенники звонили гражданам от имени крупных генерирующих энергосбытовых и генерирующих компаний, таких как "Мосэнерго" и "Мосэнергосбыт". Преступники смогли выманить у пострадавших значительные суммы, в некоторых случаях ущерб исчисляется миллионами рублей. До этого сообщалось, что в Петербурге телефонные мошенники похитили у пенсионерки почти 24 млн рублей за три дня.