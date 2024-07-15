Пенсионер организовал бордель в банном комплексе

В подмосковном Наро-Фоминске задержан 66-летний пенсионер, который организовал занятия проституцией в банном комплексе. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По сообщению начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области, задержанный подыскивал девушек для оказания интимных услуг, договаривался с клиентами о месте, времени и стоимости и занимался учетом денег.

По данным правоохранителей, пенсионер организовал бордель в одном из банных комплексов, расположенных на Огородной улице. Оперативники задержали его после того, как клиенты передали деньги за оказанные интимные услуги трем женщинам в возрасте от 23 до 36 лет. В отношении женщин составлены протоколы об административном правонарушении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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