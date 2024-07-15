Пожар под Новороссийском продолжают тушить более 300 спасателей

Под Новороссийском продолжается ликвидация лесного пожара, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Для борьбы со стихией задействованы более 300 спасателей и 80 единиц техники. Силы пожарно-спасательных подразделений направлены на ликвидацию пожара и недопущение распространения огня на населенный пункт Дюрсо. К месту направлен самолет Ил-76 МЧС России.

Спасатели отмечают, что тушение пожара осложняется сухой жаркой погодой, сложным рельефом местности и ветром.

О возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара стало известно 14 июля. Огонь перекинулся на территорию базы отдыха «Голубая волна». Позже она была полностью потушена. При этом продолжил гореть лес, огонь распространился на площади 62 гектара.

К месту были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. Вечером природный пожар перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат», откуда люди были эвакуированы. В Новороссийске введен режим ЧС. Заведено уголовное дело по статье «Уничтожение/повреждение лесных насаждений».