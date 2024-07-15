Подозреваемый в покушении на Трампа являлся членом стрелкового клуба

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс являлся членом стрелкового клуба. Об этом глава клуба Билл Селлито рассказал телеканалу CBS News.

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«Мы можем подтвердить, что Крукс был членом клуба спортивной стрельбы, в связи с расследованием мы не можем давать дальнейшие комментарии», — заявил он.



О покушении на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа стало известно вечером 13 июля. В тот момент он выступал на митинге в Пенсильвании. Стрелок был ликвидирован на месте, в 140 метрах от трибуны, где выступал политик.

Нынешний глава государства Джо Байден пообещал, что расследование покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа будет быстрым, но при этом тщательным.