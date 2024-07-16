Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали в море рядом с Курильскими островами (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщается на сайте Сахалинского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска (СФ РЭС).

"16 июля 2024 года в 14:08 (6:08 мск) на глубине 43 км [произошло землетрясение] магнитудой 4,2", - сообщается на сайте.



Эпицентр подземных толчков располагался в 68 км восточнее села Малокурильское. По данным МЧС, землетрясения магнитудой выше четырех баллов распознается по легкому дребезжанию и колебанию предметов, посуды и оконных стекол. Внутри здания сотрясение ощущает большинство людей.